Новые выплаты родителям школьников изучили с юридической точки зрения

Москва, 22 апреля. Новую социальную выплату в рамках поддержки семей с детьми проанализировал юрист Александр Литвиненко.

Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием заявил о том, что семьи, в которых есть дети школьного возраста, получат выплату в размере 10 тыс. рублей перед началом нового учебного года. Юрист Александр Литвиненко решил разобраться, какие категории россиян подпадают под «школьный возраст». Об этом пишет Newsler.ru.

Эксперт акцентирует внимание на том, что в России в законодательстве отсутствует такое понятие, как «школьный возраст». Литвиненко постарался разобраться, какие семьи смогут получить обещанную выплату. Специалист обращается к статьям Конституции РФ, чтобы найти ответ на интересующий вопрос.

«Статьей 43 Конституции РФ гарантировано получение начального и основного общего образования, статьей 67 Закона об образовании предусмотрено получение начального общего образования в образовательных организациях по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев — с этим понятно, основное общее образование (девять классов. — Прим. ред.) к получению обязательно, и большинство справляется с этим в возрасте 15-16 лет, среднее общее образование, согласно статье 63 Закона об образовании, может быть получено в форме самообразования, ну и, разумеется, в различных колледжах и техникумах», — комментирует Литвиненко.

Юрист приходит к выводу, что отсечение будет проходить по границе 15 и 16 лет. Соответственно, новые пособия будут начисляться по принципу, схожему с тем, который действовал в прошлом году.

Недавно Федеральное агентство новостей составляло список выплат на детей, на получение которых могут рассчитывать жители России в нынешнем году.