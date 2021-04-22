Продюсер «Ласкового мая» рассказал о жизненной трагедии Андрея Данилко

Москва, 22 апреля. Музыкальный продюсер Андрей Разин уверен, что Андрей Данилко, придумавший образ Верки Сердючки, находится в затяжной депрессии из-за тяжелого детства.

В прошлом году Данилко в одном из интервью признался, что действительно долгое время находился в ужасном эмоциональном состоянии. Однако, по его словам, он сумел побороть личностный кризис и с новыми силами приступил к работе. Близкие артиста уверены, что он по-прежнему находится в депрессии.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что психологические проблемы у Андрея Данилко начались еще в детстве. Он утверждает, что из-за тяжелого детства создатель Верки Сердючки закрылся и ушел в себя.

«Ну а что вы хотели? Он и в детстве многое пережил, был практически сиротой. Мать им мало занималась, отца не было», — вспоминает Разин.

Музыкант впервые встретился с Андреем Данилко во время гастролей «Ласкового мая» в Полтаве. После выступления группы молодой студент кулинарного техникума каким-то образом пробрался на пресс-конференцию.

«Я помню, что стояла толпа репортеров с камерами, диктофонами, а Андрей был таким одиноким мальчиком с тетрадкой, держался в стороне. Мне так его жалко», — рассказал продюсер в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что проблемы Верки Сердючки только усугубились после скандального выступления на Евровидении. Тогда Данилко потерял практически всю российскую публику и, конечно, сильно переживал из-за этого. Кроме того, мошенники от его имени начали давать концерты, отмечает Разин. По его словам, возможность снова выходить на сцену могла бы взбодрить Данилко, но вернуть былую популярность артисту будет очень трудно.

Ранее в интервью продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что такое понятие как эскорт появилось не сегодня. Еще в 80-х годах все молодые артисты пробивали себе путь на сцену через постель.