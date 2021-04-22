Sony планирует выпустить рекордное число эксклюзивов для PlayStation 5

Вашингтон, 22 апреля. Компания Sony Interactive Entertainment намерена разработать рекордное число эксклюзивных игр для пользователей PlayStation 5, сообщил глава корпорации Джим Райан.

Сотрудники SIE ведут постоянную работу над созданием новых продуктов для своей консоли. Компания не отказывается от сотрудничества с другими разработчиками, чтобы регулярно обеспечивать PlayStation 5 новыми играми, обратил внимание Райан.

Sony Interactive Entertainment объединилась с американским разработчиком Insomniac Games в 2019 году. Кроме того, сейчас компания ведет переговоры по облачному геймингу с корпорацией Microsoft. Разработчик планирует объявить о новой стратегии работы в ближайшее время, заключил Райан.

Компания Sony передумала закрывать PlayStation Store для PS3 и PS Vita. Сотрудники компании после некоторых раздумий посчитали это решение неверным, поэтому SIE продолжит поддерживать PS Store для PS3 и PS Vita.