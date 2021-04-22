Российские самолеты успешно провели дозаправку в небе на Арктикой

Мурманск, 22 апреля. Экипажи самолетов Северного флота ВМФ РФ провели тренировку по проведению дозаправки в воздухе над Арктикой.

Согласно имеющейся информации, в учениях были задействованы противолодочные самолеты Ту-142, истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24 и летающие танкеры Ил-78.

Боевые машины поднимались в воздух с аэродромов в Мурманской области. Сама дозаправка происходила в небе над Баренцевым морем. При этом уточняется, что данная тренировка являлась последний частью масштабных учений по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в Арктической зоне начались учения Северного флота под командованием главкома ВМФ РФ Николая Евменова. В связи с этим все объединения и соединения СФ были приведены в состояние повышенной готовности.