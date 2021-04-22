МЧС по Крыму предупредило о заморозках в регионе

Симферополь, 22 апреля. Заморозки ожидаются на территории Республики Крым в ближайшие сутки, предупредили в региональном отделении ГУ МЧС.

Похолодание ожидается в степных и предгорных районах полуострова. Там ночью и утром 23 апреля на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки, сообщили в ведомстве со ссылкой на крымский гидрометцентр. В ближайшие дни также возможен риск возникновения ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных культур.

«Температура воздуха опустится до − 1…−3 градусов», — сказано в сообщении.

В то же время в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об ухудшении климатических условий будет действовать на территории столицы России и в Подмосковье с 09:00 до 21:00 23 апреля, рассказали в Гидрометцентре.