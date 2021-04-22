Губерниев заявил, что Панарин отказался играть за сборную России на ЧМ-2021

Москва, 22 апреля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» не захотел выступать за сборную России на ЧМ в Риге.

Нападающий Артемий Панарин ответил «вежливым отказом» на предложение руководства сборной России сыграть на планетарном первенстве по хоккею, сообщил Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. Он не стал уточнять причину, по которой форвард решил не участвовать в чемпионате мира.

До этого СМИ писали, что Панарин не получил вызов в команду на предстоящий турнир. Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Панарин в нынешнем сезоне провел 35 матчей, отметившись 52 очками по системе «гол+пас».

Ранее стали известны соперники сборной России по хоккею по контрольным матчам перед ЧМ-2021. Два поединка из четырех команда Валерия Брагина проведет в Москве.