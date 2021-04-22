Electronic Arts заявила о скором выходе мобильной версии Battlefield

Редвуд-Сити, 22 апреля. Компания Electronic Arts официально заявила, что готовит выпуск мобильной версии игры Battlefield. Релиз приложения состоится в 2022 году.

Над проектом трудится самая большая команда в истории шутера, сообщили разработчики. В работе принимают участие специалисты из Criterion и DICE LA.

«Мы всегда хотели, чтобы игры серии Battlefield были доступны на большом количестве платформ. Поэтому после стольких лет создания прототипов мы очень рады сообщить, что наши друзья из Industrial Toys сотрудничают с DICE и разрабатывают новую мобильную игру Battlefield», — сообщает разработчик.

Мобильный Battlefield планируется как отдельная игра и будет доступен на платформах с операционной системой Android и iOS. Точной даты выхода не сообщается.

По мотивам шутера Borderlands начались съемки фильма, в котором принимает участие актриса Ариана Гринблатт. Она исполнит роль Крошки Тины в блокбастере, над сценарием которого работал Крейг Мазин, автор сериала «Чернобыль».