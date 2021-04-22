Премьер ЦАР выразил соболезнования Чаду в связи с гибелью президента

Банги, 22 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада выразил соболезнования Чаду в связи со смертью президента Идриса Деби.

Глава правительства ЦАР отметил мужество и воинские качества погибшего лидера африканской страны.

Nous exprimons nos condoléances au Gouvernement de la République du Tchad à l´occasion du décès du Président Idriss Deby Itno, Maréchal du Tchad survenu le 20 avril 2021.

L´illustre disparu est connu pour son courage et qualités militaires mis au bénéfice de son pays. pic.twitter.com/WxMqVN7atf — Firmin Ngrebada (@FirminNgrebada) April 21, 2021

«Мы соболезнуем правительству Республики Чад, которая потеряла своего президента 20 апреля 2021 года на поле боя», — написал Нгребада.

Деби скончался от ранения, которое получил во время встречи с войсками на передовой в регионе Канем. Армия отражала атаку группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде», которая стремилась войти в столицу.

Только 11 апреля в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал покойный президент. На фоне его гибели через 18 месяцев в Чаде пройдет новое голосование, на котором изберут главу республики.

По поводу смерти Деби высказался и советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Он отметил, что Банги и Нджамену связывают сложные отношения, но чадский лидер никогда открыто не выражал поддержку боевикам, которые пытались провести государственный переворот в Центральноафриканской Республике.