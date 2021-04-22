Экипажи Су-34 уничтожили условного противника во время масштабных учений в Карелии

Петрозаводск, 22 апреля. Авиационные маневры в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения состоялись в Карелии.

Пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили условный мобильный командный пункт оппонента. До этого они впервые передислоцировались из Воронежской области, преодолев по воздуху более полутора тысяч километров.

Экипажи боевых самолетов отрабатывали атаки по наземным целям с разных направлений, точечное бомбометание, уничтожение колонны бронетехники и автомобилей.

Кроме того, пилоты истребителей Су-35С отработали перехват высокоскоростных целей во время импровизированного воздушного боя. Известно, что в учениях приняли участие более 20 единиц самолетов и 80 человек летно-технического персонала.

Напомним, что самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 прилетели из Тверской области в Московскую в рамках подготовки к воздушной части парада Победы.

Ранее ОАК заявила, что самолет-заправщик Ил-78М-2 штатно приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, передает RT.