Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели стрельбы в Японском море

Владивосток, 22 апреля. Боевые упражнения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялись в акватории Японского моря, в рамках проверки навыков экипажей за зимний период обучения.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», публикуя репортаж о ходе учебных тренировок моряков-тихоокеанцев.

Корабли были разделены на две группы, которые отрабатывали совместные действия по уничтожению морских целей и береговых батарей условного противника с помощью корабельной артиллерии.

В стрельбах приняли участие флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы «Совершенный» и «Громкий».

Ранее сообщалось, что морская авиация ВС РФ получит более 20 новейших истребителей Су-30СМ2 до конца 2022 года.