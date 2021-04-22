Сотрудники Челябинской больницы ответят за незаконное обогащение на госконтракте

Челябинск, 22 апреля. Бывшие заместитель главного врача и инженер челябинской горбольницы вскоре предстанут перед судом. Они обвиняются во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы сотрудников УФСБ по Челябинской области.

В региональном СУ СКР считают, что преступления совершались с 2017 по 2019 год. Фигуранты способствовали заключению контракта на поставку лифтового оборудования с нужной для себя компанией. При этом, товар не соответствовал заявленным в спецификации требованиям. Обвиняемые после заключения соглашения продолжали действовать в интересах поставщика. За это они получили 5,7 миллиона рублей.

В Адыгее суд вынес приговор бывшему замглавы майкопской администрации. Чиновник-взяточник получил 12 лет колонии, сообщал ФАН.