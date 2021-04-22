Уральские генетики создадут безопасное для аллергиков молоко

Екатеринбург, 22 апреля. Исследователи Урала задействованы в выращивании генетически модифицированного крупного рогатого скота. Специалисты рассчитывают, что аллергики смогут пить молоко таких коров.

Предполагается, что крупный рогатый скот сможет противостоять лейкозу и станет безрогим. Самое главного, что в его молоке не окажется вызывающего аллергию белка, отметили в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УроРАН.

«Идея в том, чтобы объединить разработки по in vitro оплодотворению, культивированию, трансплантации эмбрионов с опытом молекулярной биологии, генной инженерии и генной терапии», — объяснили исследователи.

Российские ученые нашли способ пастеризации молока без потери его полезных свойств. Разработка принадлежит специалистам Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета. Им удалось вывести оптимальную форму пастеризации молока.