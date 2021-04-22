Актриса Елизавета Арзамасова дала девушкам ценный совет о красоте

Москва, 22 апреля. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова на странице в Instagram посоветовала подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты.

По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой. Арзамасова призналась, что поклонники называют ее эталоном красоты, но такие комплименты ее просто смешат.

«Я размещаю только удачные фотографии. Удачные ракурсы. А неудачных знаете сколько? Да для кино у меня вообще внешность сложная: то попа в кадре слишком большая, то нос слишком длинный. И что? Да ничего!» — с юмором заметила звезда кино.

Арзамасова добавила, что она «самая красивая девочка» для всех людей, которые ее любят. А мнение тех, кому артистка не нравится, ее не интересует. Звезда дала девушкам очень ценный совет — любить себя и получать поддержку от родных и близких, пишет «Вечерняя Москва». И на все вопросы «красивая ли я» нужно давать ответ, что «я особенная», подытожила Елизавета.

Ранее сообщалось, что звезда «Папиных дочек» показала поклонникам стильное фото в бежевом тюлевом топе и обнажила живот. Фолловеры осыпали актрису комплиментами.