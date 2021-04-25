Топ-10 направлений для российских туристов, пока выезд за границу ограничен

Новость об ограничении вылетов в Турцию и Танзанию сильно огорчила российских туристов. ФАН выбрал топ-10 направлений, где можно отдохнуть в период ограничений вылетов в заграничные страны.

В жаркие страны российские туристы мчатся в погоне за пляжным отдыхом, волнами и серфингом, нырянием с аквалангом и, конечно, за новыми впечатлениями. В новых реалиях не стоит унывать, ведь и в России можно отдохнуть не хуже и получить не меньше эмоций.

Азовское море

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Краснодарский край изобилует пляжами и различными местами отдыха для туристов. Здесь можно отыскать для себя отличный благоустроенный пляж или отправиться покорять дикую природу с палатками.

К самым популярным направлениям на Азовском море можно отнести поселок Кучугуры и Ейск. Температура воды здесь достигает примерно 24–25 ℃ и подходит для тех, кто любит понежиться в теплой воде. Курорты подходят для отдыха с детьми.

Кучугуры подходят для спокойного отдыха, здесь много места для прогулок. А вот в Ейске можно открыть для себя серфинг, вейкборд, кайтинг или выйти в море на яхте.

Балтийское море

zelenogradsk.com / Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Говоря о лучших пляжах России, которые не уступают заграничным, нельзя не упомянуть Калининградскую область. В поселке Янтарный расположился пляж «Шахта Анна», он входит в список лучших пляжей не только территории РФ, но и мира. На протяжении нескольких лет ему присваивается международная награда «Голубой флаг». И не просто так! Туристов ждет здесь песчаный берег, прозрачные воды и удобный подход к морю.

Температура воды достигает 19 ℃. Любители активного отдыха смогут насладиться кайт- и виндсерфингом. А настоящие исследователи смогут открыть для себя дикие пляжи.

Каспийское море

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Неподалеку от Дербента на самом юге России расположились песчаные, солнечные пляжи Каспийского моря. Отдых здесь ничем не хуже, чем в Краснодарском крае или Крыму, но количество туристов гораздо меньше.

Помимо пляжного отдыха туристы могут познакомиться с историей этих мест, посетив экскурсии по достопримечательностям, выйти в горы. Живописные места не оставят равнодушными любителей красивых снимков.

Эти края славятся чистым морем, сухим климатом и большим количеством свежих фруктов.

Черное море

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Побережье черного моря — одно из самых популярных направлений летнего отдыха среди россиян. Привычные курорты могли наскучить, но здесь есть места, которые могут в России создать атмосферу… Мальдив. Вы не ослышались. Именно Мальдив.

Поселок Лазурное и село Знаменское отличаются живописными пейзажами с обилием изумрудной растительности, здесь же вы найдете мягкий белый песочек и море лазурного цвета. Сюда часто заплывают стаи дельфинов, что добавляет этим местам экзотичности. Здесь популярны виндсерф и кайтсерф. Жить можно прямо у воды, сняв небольшое бунгало.

Японское море

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Несмотря на довольно сложный и длительный путь к пляжам Японского моря, оно того стоит. «Бухта Троица» — самое популярное место отдыха Приморского края среди российских туристов. Следует отметить, что пляжи отличаются от вышеперечисленных особым ландшафтом: песчаные и галечные обрывистые склоны и густо засаженный лес выглядят впечатляюще.

В июне температура воды достигает здесь 18 ℃. Северные пляжи не такие глубоководные, как южные. Во время отдыха можно погонять на водных лыжах, аквабайке, порыбачить на лодке. Кроме того, именно здесь будет интересно дайверам — дно Японского моря способно впечатлить ныряльщиков своей живописностью.

Озеро Байкал

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Не только морские курорты России могут поспорить с заграничными. Южные пляжи Восточной Сибири также называют русскими Мальдивами. Туристы смогут открыть для себя бухты, песчаные пляжи, вот только отдыхать придется не под пальмами, а многовековыми соснами. По данным опроса фонда «Общественное мнение», около 42% россиян хотели бы отправиться на Байкал. В опросе приняли участие более тысячи граждан.

Лучшим периодом для отдыха в этих краях считается июль-август. Максимальная температура воды достигается в последний летний месяц.

На пляжах озера каждый найдет для себя нечто особенное и по душе: единение с природой, лечебные источники, грязи, рыбалка, катание на лодках, походы, виндсерфинг, просветительский досуг, отдых в палатках.

Озеро Селигер

pixabay.com / mikrob111

Селигер — это не одно озеро, как может подумать неопытный турист, а целый комплекс водоемов, который образовался благодаря таянию ледников. Это отличное место для организации просветительского досуга, так как эти края богаты достопримечательностями. Но также здесь очень популярен и пляжный отдых.

Российские туристы смогут расположиться на диких берегах и в оборудованных локациях. Отдыхающим предлагается катание на катерах, лодках и катамаранах, купание, рыбалка, экскурсии, прогулки по лесу. Для экстремалов будет интересен дайвинг и виндсерфинг.

Поражает воображение здесь не только красота девственной природы, но и кристально чистая вода. Дно просматривается даже на глубине 5 метров.

Завьяловские озера

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В одном названии Завьяловских озер собраны порядка 330 водоемов, все они находятся в сравнительной близости друг от друга, так что туристы могут выбирать любое по душе. Самыми популярными местами отдыха в этих краях считаются озера Горькое и Щелочное. В первом вода соленая, словно в море, а во втором — минеральная. Также эти края славятся синей лечебной глиной. И досуг здесь будет соответствующий.

Более развернутый ассортимент развлечений будет доступен на озере Кормовище. Здесь отдыхающие смогут поплавать на досках с веслами, квадроциклах, надувных ватрушках и бананах, лодках и водных лыжах. Для детей выставляются батуты и горки.

Отдых здесь еще не достиг своего коммерческого апогея, поэтому туристы с легкостью смогут разместиться на диких пляжах в палатках или воспользоваться оборудованными местами отдыха.

Ладожское озеро

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Пляжей на Ладожском озере довольно много, один из самых популярных — Коккоревский. Здесь следят за порядком и созданы прекрасные условия для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Пляж песчаный, волны в этих местах небольшие, а кругом живописная природа.

Пляж «Осиновец» предложит своим гостям катание на лодках и катамаране, здесь также есть детская зона. Пляж на мысе Морье подойдет скорее для тихого, уединенного отдыха, прогулок по лесу, собирания ягод и грибов.

Пляж на острове Койонсаари отличается скалистыми склонами, но попадаются и уютные бережки, где можно расположиться. Это место является заповедником, здесь можно прогулять по долине мхов, увидеть скалу пяти стихий, прогуляться по лесу, порыбачить и поплавать на лодке.

Озеро Ильмень

wikipedia.org / Sergei Rubliov

Живописные ландшафты, чистейшая вода и песчаные пляжи встретят здесь туристов. Одним из самых популярных мест отдыха считается деревня Коростынь. Глубина озера не большая, всего 10 метров, а до средних отметок в 3–4 метра придется прогуляться. Так что это будет неплохим подспорьем для отдыха всей семьей.

Самым главным досугом здесь считается рыбалка, рыбы здесь водится очень много. Кроме того, можно завлечь себя прогулками по достопримечательностям: Церковь начала 18-го столетия, Музей в Путевом дворце и немецкое военное кладбище.

Несмотря на введенные ограничения на выезд заграницу, многие россияне уже планируют свой отдых. Ранее в АТОР назвали лидеров предпочтений туристов по отдыху на майские праздники.