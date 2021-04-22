Водитель внедорожника разбился об опору теплотрассы в Челнах

Набережные Челны, 22 апреля. Смертельная авария произошла в утренние часы на Промышленной улице. Предварительно известно, что водитель передвигался с небезопасной скоростью.

Мужчина за рулем внедорожника Nissan не справился с управлением и на скорости влетел в опору теплотрассы, сообщили в региональном отделе ГИБДД. От полученных тяжелых травм 49-летний автомобилист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Окончательную причину столкновения и все обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники правоохранительных органов.

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