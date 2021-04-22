Папа римский призвал людей оберегать природу

Рим, 22 апреля. Извлечь уроки пандемии коронавируса SARS-CoV-2 для охраны природы и защиты от изменений климата, призвал папа римский Франциск.

Понтифик заявил, что человечество должно двигаться вперед. При этом следует помнить, что нельзя выйти из кризиса в том же состоянии, в котором люди в него вступили. Папа римский заявил об этом в ходе обращения, которое транслировалось во время глобального саммита по климату.

«Мы должны сделать так, чтобы окружающая среда стала чище. Мы должны заботиться о природе, чтобы природа заботилась о нас», — сказал папа римский.

Религиозный лидер буддистов Далай-лама XIV также обратился к населению Земли в Международный день Матери-Земли. Он призвал людей объединить усилия для решения глобальных экологических проблем.