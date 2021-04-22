Украина решила изучить импорт асфальтовых изделий из РФ на предмет нарушений

Киев, 22 апреля. Украинские закупки в России и Белоруссии изделий из асфальта проверят на антидемпинговые нарушения.

Киев заявил о начале антидемпингового расследования по российскому и белорусскому импорту асфальтовых изделий. Помимо этого, в стране проверят на нарушения поставки крахмала из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщение о проведении антидемпингового расследования относительно импорта на Украину некоторых видов изделий из асфальта или аналогичного материала происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации», — указывается в сообщении украинской газеты «Правительственный курьер».

Расследование было инициировано украинской Межведомственной комиссией по международной торговле. Материалы дела содержат информацию о еврорубероиде и битумной черепице. Представители комиссии считают, что в течение 2017–2019 годов наблюдалось значительное повышение объемов поставок из России и Белоруссии по низким ценам, что могло навредить интересам национальных предприятий.

Помимо импорта изделий из асфальта, Украина активно пользуется российской нефтью, но только через посредника в виде Белоруссии. Дело в том, что республика производит нефтепродукты из российского черного золота, а Украина является их основным импортером.