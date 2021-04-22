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Норкин заставил зал хохотать над шуткой про Маугли во время обсуждения выступления Путина

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 20:50
Общество
Норкин заставил зал хохотать над шуткой про Маугли во время обсуждения выступления Путина
Nation News  /  Nation News

Москва, 22 апреля. Участники и гости ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ обсудили послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым он выступил 21 апреля.

Во время своей речи российский лидер прокомментировал недружественную политику некоторых стран в отношении России. При этом Путин сравнил действия западных партнеров с героями сборника рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

«Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — заявил глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Позднее многие журналисты предположили, что Путин сравнил страны Европы и США с отрицательными героями Киплинга, где ЕС — это шакал Табаки, угождающий тигру Шерхану, под которыми подразумеваются США.

Норкин не оставил без внимания аллегорию, которую глава государства использовал в своем выступлении, и рассказал анекдот о Маугли для иллюстрации недружественных действий Запада.

«На джунгли опускается ночь. На скале дремлет волк Акела. У скалы лег медведь Балу. И вот они видят, как из темноты джунглей выскакивает тигр Шерхан. У него привязаны к хвосту консервные банки. Шерхан с грохотом пробегает мимо. Акела спрашивает у Балу: «Что это было?», на что Балу отвечает: «Это Маугли опять вспомнил, что он человеческий детеныш», — пошутил телеведущий.

Анекдот вызвал бурную реакцию студии. Участники программы с восторгом восприняли шутку, после чего эфир программы завершился громким смехом и ошеломительными аплодисментами.

Напомним, в своем послании Владимир Путин поставил перед Правительством России ряд задач. Они связаны с восстановлением экономики и поддержкой регионов. Кроме того, российский лидер определил направление развития страны после пандемии коронавируса, сообщает RT.

путин норкин анекдот
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