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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые был замечен без камуфляжа

Экономика
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые был замечен без камуфляжа
Prt Scr youtube.com  /  @ NAAVTOTRASSE

Токио, 22 апреля. Фотошпионы сделали снимки, дающие представление о внешности Toyota Land Cruiser 300. Партию автомобилей без камуфляжа сфотографировали на одной из стоянок.

После смены поколения флагманский внедорожник Toyota сохранил общие очертания кузова. Но при этом он получил более рельефный капот, увеличенную радиаторную решетку и зауженную светодиодную оптику, свидетельствуют опубликованные на сайте Arabian Drive снимки.

По неподтвержденным данным, в линейку двигателей включат новый 3,5-литровый бензиновый твин-турбо мотор V6 мощностью 420 л.с., а также 3,3-литровый дизельный агрегат на 309 л.с. Оба мотора будут работать с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В настоящее время автоконцерн Toyota уже снял с производства нынешний Land Cruiser 200. Ожидается, что премьера нового автомобиля состоится в ближайший период, а его серийное производство будет запущено в середине грядущего лета.

Большинство машин Toyota подорожали на российском рынке. Об этом стало известно из заявления экспертов «Цена Авто», которые провели мониторинг цен на автомобили. По их словам, в апреле изменилась стоимость восьми машин Toyota из десяти, представленных в России.

toyota автомобили land cruiser
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