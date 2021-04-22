Медики предупредили о взаимосвязи коронавируса и туберкулеза

Москва, 22 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции может повлиять на то, что скрытый туберкулез превратится в активный, считают врачи.

Как правило, тяжелая форма COVID-19 проявляется через пневмонию. После нее у человека могут возникнуть проблемы с легкими, в связи с чем пациент попадает в группу риска по коронавирусу. Такое заявление сделала главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, доктор медицинских наук, профессор Елена Богородская.

«Человек начинает страдать неспецифическим хроническим заболеванием легких. А это та группа, которая относится к группе риска по туберкулезу. Наличие одного заболевания легких может способствовать тому, что если человек инфицирован, то это заболевание может перейти в активную форму», — отметила она в беседе с изданием «МИР 24».

Детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский дал совет, как не допустить развития осложнений при COVID-19. Первое, что по его мнению следует сделать, это не допустить сгущения крови. Лучшей профилактикой от коронавируса является питьевая вода. Именно поэтому специалист советует употреблять днем много жидкости, а также своевременно реагировать на повышение температуры.