Москва, 22 апреля. Санкционная политика США по отношению к России является предметом обсуждения для всех мировых СМИ. Экспертное сообщество многое ожидает от предстоящей встречи глав двух держав.

Портал Rusonline.org приводит в своем материале мнение политического аналитика Павла Шипилина по указанному вопросу. Он считает, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров призовет американского коллегу Джо Байдена перейти от «правил к праву».

Шипилин заострил внимание на этом моменте. Он особо подчеркнул, что Вашингтон в реализации внешнеполитического курса, в отличие от РФ, руководствуется некими «правилами», мало кому понятными и «не записанными на бумаге». По словам эксперта, Россия всегда при необходимости ссылается на реальные документы, уставы, законы, а американцам ссылаться обычно не на что.

Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма раскритиковал политику Запада по отношению к России.