Участники саммита в Луанде оценили подход президента ЦАР к объединению республики

Луанда, 22 апреля. Саммит Международной конференции по району Великих озер (ICGLR) посвятили обсуждению ситуации в Центральноафриканской Республике. Его участники оценили усилия президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера по установлению мира в стране.

Лидер африканского государства начал проводить консультации, которые должны создать основу для общенационального диалога. Туадера хочет определить формат мероприятия и проблемы, требующие немедленного решения.

Представители ICGLR отметили успехи, которых удалось достичь центральноафриканскому президенту. Кроме того, они оценили его подготовку к переговорам для объединения ЦАР. В пресс-релизе, выпущенном по итогам мероприятия, сообщается, что соблюдение принципов, установленных Туадера, гарантирует эффективность республиканского диалога.

Саммит Международной конференции по району Великих озер прошел в столице Анголы — Луанде. Инициатором встречи выступил президент африканской страны Жоао Лоуренсо, который пригласил представителей Чада, Камеруна, Руанды, Конго, ДРК и Судана обсудить ситуацию в Центральноафриканской Республике.

Поль Кагаме, лидер одного из союзников ЦАР — Руанды, обратился к участникам саммита и призвал их проявить солидарность по отношению к Туадера и его правительству. Центральноафриканский лидер воспользовался моментом и поблагодарил Кагаме за помощь, которую оказала его страна в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».