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Авиакомпании вывезли из Турции около 4,6 тысячи россиян за сутки

Общество
Авиакомпании вывезли из Турции около 4,6 тысячи россиян за сутки
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Российские и турецкие авиаперевозчики вывезли из Турции порядка 4,6 тыс. россиян за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в Росавиации.

Всего 20 рейсов выполнили авиакомпании 21 апреля. Российские авиакомпании совершили 16 перелетов, еще четыре турецких самолета отправились в Россию в этот день. Вывозные рейсы из Танзании, вероятнее всего, отправятся 24 и 25 апреля.

Правительство России приостановило авиасообщение с Турцией и Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. Такое решение власти страны приняли на фоне активного распространения коронавируса в указанных государствах.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Россию для обсуждения ситуации с возобновлением полетов. По словам министра, он прилетит в РФ после стабилизации ситуации с коронавирусом в его стране.

россия турция россияне рейсы
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