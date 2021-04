Исчезающим белым носорогам придется покинуть заповедник в Уганде

Кампала, 22 апреля. Единственный в Уганде заповедник диких носорогов с доступом для туристов Ziwa Rhino Sanctuary закрывается по решению Управления дикой природы африканского государства (UWA).

Охраняемая территория прекратит работу на фоне продолжающегося спора между владельцами земли и организацией Rhino Fund Uganda. Толчком к ее закрытию стало вторжение группы злоумышленников в офис заказника.

Почти 30 человек проникли на территорию заповедника под видом туристов. Они вломились в помещение, которое принадлежит Rhino Fund Uganda, разграбили его, повредили технику и сожгли документы. Полиция уже задержала преступников и обвинила их в грабеже с отягчающими обстоятельствами.

Носорогам, которые обитали на территории площадью в 6,4 тысячи гектаров, придется искать новый дом. Представители UWA заявили, что берут на себя ответственность за животных.

