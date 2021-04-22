Исчезающим белым носорогам придется покинуть заповедник в Уганде

Кампала, 22 апреля. Единственный в Уганде заповедник диких носорогов с доступом для туристов Ziwa Rhino Sanctuary закрывается по решению Управления дикой природы африканского государства (UWA).

Охраняемая территория прекратит работу на фоне продолжающегося спора между владельцами земли и организацией Rhino Fund Uganda. Толчком к ее закрытию стало вторжение группы злоумышленников в офис заказника.

Почти 30 человек проникли на территорию заповедника под видом туристов. Они вломились в помещение, которое принадлежит Rhino Fund Uganda, разграбили его, повредили технику и сожгли документы. Полиция уже задержала преступников и обвинила их в грабеже с отягчающими обстоятельствами.

Носорогам, которые обитали на территории площадью в 6,4 тысячи гектаров, придется искать новый дом. Представители UWA заявили, что берут на себя ответственность за животных.

The public has been shut out of the only wild rhino sanctuary in Uganda by the Uganda Wildlife Authority (UWA) due to a land dispute that ensued between the owners of the land and the organization managing the rhinos, Rhino Fund Uganda. #Ugandahttps://t.co/fvJssLeMa5 pic.twitter.com/nDCi3TaxWj — BNN Africa (@africabnn) April 22, 2021

Заповедник расположен в 176 километрах севернее Кампалы, столицы Уганды. С 2006 года территория находилась под охраной, а на ней проживали 33 особи южного белого носорога.

Это редкий, исчезающий вид, который нуждается в защите. В Ziwa создали все условия, чтобы увеличить его популяцию. Однако теперь неизвестно, где придется обитать животным и как на них скажется вынужденный переезд.

Под угрозой находятся и черные носороги, которые живут в Намибии. Они оказались на грани исчезновения из-за карантина, введенного против распространения COVID-19. Люди, потерявшие доход, решили заняться браконьерством. Останки животных пользуются спросом на азиатских черных рынках. Их применяют в восточной медицине.