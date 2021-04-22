Судьбу Мавзолея Ленина обсудили в Медиагруппе «Патриот»

17 апреля после длительного перерыва вновь заработал Мавзолей Ленина. После длительной реконструкции он открылся в преддверии дня рождения великого вождя.

Местонахождение останков Владимира Ильича как обычно вызвало волну обсуждений: москвичи и гости столицы хотят воочию видеть одного из величайших политиков прошлого века, а противники подобного положения дел требуют Мавзолей закрыть, а самого Ленина — захоронить.

«Я предлагал похоронить тело Ленина в Астрахани по одной простой причине: здесь вырос его отец, он здесь жил, здесь родовое гнездо их и родовое захоронение и было бы исторически справедливо, чтобы всю семью можно было похоронить именно в Астраханской области», — предложил депутат Астраханской области Тимофей Щербаков.

Член ЛДПР выразил мнение, что размещать могилы на центральной площади страны — неправильно. Его точка зрения основана не только на морально-этических доводах: содержание и обслуживание Мавзолея Ленина обходится государству в существенную сумму — 18 миллионов рублей в год.

Иное мнение выразил член политбюро партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев:

«Пока Мавзолей завешивают на парадах, это привлекает внимание и напоминает, что Ленин есть, Ленин жив. Как только о нем перестанут говорить, обсуждать вынос из Мавзолея, новое поколение будет постепенно забывать и уже и не вспомнит, кто такой Ленин», — уверен он.

Тем временем после открытия Мавзолея в него выстроились огромные очереди. Ведь даже спустя полтора века Владимир Ильич пользуется бешеной популярностью у туристов.