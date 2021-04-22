Ходорковский может возглавить протесты в России после ликвации ФБК

В комментарии журналисту ФАН доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов спрогнозировал будущее «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) на фоне «слитых» протестных акций в поддержку Алексея Навального. Он считает, что де-факто структуры оппозиционера уже развалились из-за дела о предполагаемом экстремизме. Если это произойдет, роль потенциального инициатора протестной активности может достаться Михаилу Ходорковскому.



В регионах России прошли незаконные демонстрации в поддержку осужденного по делу «Ив Роше» Навального. В МВД сообщили, что численность митингующих составила 14,4 тысячи человек, несмотря на масштабную подписную кампанию, организованную руководством ФБК (иностранный агент).



На сайте в поддержку Навального планировалось собрать 500 тысяч электронных подписей, однако в ФБК, сославшись на тяжелое состояние здоровья оппозиционера, не стали дожидаться нужного числа регистраций и организовали митинг в экстренном порядке. В связи с этим в СМИ стала появляться информация, что соратники основателя ФБК не справились с задачей зарубежных кураторов по поддержанию протестной активности в России.



Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, ранее прокуратура Москвы начала проверку ФБК и смежных с ним НКО на экстремизм. В качестве основания для инициации процесса послужила информация о нарушениях. Предметом проверки обозначено исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности. По соответствующему поводу был подан судебный иск.



Так, Карнаухов напомнил, что 26 апреля начнется процесс о признании ФБК экстремистской организацией. Это означает, что де-юре деятельность организации имеет все шансы быть прекращенной.

«Структуры Навального находятся в глубоком кризисе. Де-юре ситуация усугубится 26-го, поэтому бороться за право на срок 8-10 лет вряд ли найдется много желающих. В этой связи речь может идти о возможной попытке перехвата инициативы управления протестными процессами Михаилом Ходорковским. Волков не просто не справился с протестной активностью, он просто их уничтожил, за что ему надо сказать отдельное спасибо», — считает политолог.

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Эксперт отмечает, что управленческая эффективность Ходорковского достаточно низка. В то же время у него есть финансовый ресурс, который он может использовать для спонсирования структур Навального.

«Этот человек более предметен. Он нацелен не на освоение западных денег под предлогом борьбы с режимом, а именно этим занимается Волков. Ходорковский самодостаточен и может лично финансировать часть операций. Это сулит нам совершенно другие процессы, а именно радикализацию протеста, переход их в формат диверсий, информационных дискредитаций и прочего», — резюмировал Карнаухов.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал о потере Навальным поддержки россиян.