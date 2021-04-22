Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 21:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:17
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал Донецк сердцем Русского Донбасса
21:16
Общество
День рождения Ленина в самарском музее отметили «фирменным» пирогом с яблоками
21:14
Весь мир
ВС ЦАР усилили охрану на границе с Республикой Чад
21:11
Политика
Экономист Мирзаян оценил реакцию западных СМИ на речь Путина
21:09
Шоу-бизнес
Актер Джейсон Стэйтем отреагировал на появление своего портрета на заборе в России
21:07
Шоу-бизнес
Юрий Фирсов требует от семьи Легкоступовой 30 тысяч евро
21:07
Армия
Российские ракетные комплексы «Ярс» проведут боевое патрулирование под Новосибирском
21:06
Политика
Политик Новичков призвал Россию не сдаваться в борьбе с незаконными акциями
21:05
Шоу-бизнес
Инстасамка спровоцировала слухи о беременности
21:04
Спорт
Элвер Рахимич может заменить покинувшего ЦСКА Василия Березуцкого
21:04
Армия
Тульские десантники стали лучшими в третьем этапе конкурса «Мастер-оружейник»
21:04
Общество
Мирослава Карпович рассказала о смерти отца
21:02
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган похвастался подросшими дочками-красавицами
21:02
Весь мир
Премьер ЦАР выразил соболезнования Чаду в связи с гибелью президента
21:01
Армия
Опубликовано видео прохождения разведчиками ЮВО полосы препятствий
21:01
Общество
Боты на митинги не ходят: на незаконные акции за Навального вышло ничтожно мало людей
21:00
Происшествия
Украинец изрубил топором кассы магазина после ссоры из-за маски жены в Мариуполе
21:00
Шоу-бизнес
Стилист Махмудов раскрыл главный принцип нового образа Долиной
20:59
Армия
В учениях инженерно-маскировочного полка в Подмосковье приняли участие надувные танки
20:58
Происшествия
Молодой водитель насмерть сбил жителя Череповца на пешеходном переходе
Все новости

Правительство Ливии выделит миллиард динаров на поддержку нефтяного сектора

Весь мир
Правительство Ливии выделит миллиард динаров на поддержку нефтяного сектора
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 22 апреля. Глава Министерства нефти и газа Ливии Мухаммед Аун подтвердил готовность оказать финансовую поддержку Национальной нефтяной корпорации (ННК).

Министр заявил, что ведомство направит около 1,048 миллиарда динаров на нужды компании. По его словам, первые 500 млн уже поступили на счет.

Мухаммед Аун уточнил, что остальную часть суммы передаст ННК после согласования законопроекта о госбюджете на 2021 год.

Руководство корпорации объявило форс-мажорное положение в отношении экспорта с порта Марса-аль-Харига, поскольку Центральный банк Ливии в Триполи отказался ликвидировать бюджет нефтяного сектора, утвержденный в рамках финансовых договоренностей.

«Я проинформирован о технических отчетах, мнениях и предложениях, представленных специалистами нефтяных компаний для преодоления препятствий, стоящих перед ними», — сказал министр.

Мухаммед Аун добавил, что ведомство стремится решить все проблемы и вопросы, которые непосредственно затрагивают ННК. Профильный комитет работает в контакте с переходным Правительством национального единства для разработки срочных мер по предотвращению остановки добычи природных ресурсов.

Ливийская нефтяная корпорация ранее опубликовала отчет по работе за март 2021 года. В итоге государству удалось установить новый рекорд по продаже сырой нефти.

нефть ливия финансирование
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 177499 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 86780 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 76534 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 69639 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 49805 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Весь мир / Правительство Ливии выделит миллиард динаров на поддержку нефтяного сектора
Рейтинг@Mail.ru