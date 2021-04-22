Правительство Ливии выделит миллиард динаров на поддержку нефтяного сектора

Триполи, 22 апреля. Глава Министерства нефти и газа Ливии Мухаммед Аун подтвердил готовность оказать финансовую поддержку Национальной нефтяной корпорации (ННК).

Министр заявил, что ведомство направит около 1,048 миллиарда динаров на нужды компании. По его словам, первые 500 млн уже поступили на счет.

Мухаммед Аун уточнил, что остальную часть суммы передаст ННК после согласования законопроекта о госбюджете на 2021 год.

Руководство корпорации объявило форс-мажорное положение в отношении экспорта с порта Марса-аль-Харига, поскольку Центральный банк Ливии в Триполи отказался ликвидировать бюджет нефтяного сектора, утвержденный в рамках финансовых договоренностей.

«Я проинформирован о технических отчетах, мнениях и предложениях, представленных специалистами нефтяных компаний для преодоления препятствий, стоящих перед ними», — сказал министр.

Мухаммед Аун добавил, что ведомство стремится решить все проблемы и вопросы, которые непосредственно затрагивают ННК. Профильный комитет работает в контакте с переходным Правительством национального единства для разработки срочных мер по предотвращению остановки добычи природных ресурсов.

Ливийская нефтяная корпорация ранее опубликовала отчет по работе за март 2021 года. В итоге государству удалось установить новый рекорд по продаже сырой нефти.