Расследование ФАН: откуда появились фейки о побочных эффектах «Спутника V» в Аргентине

На прошлой неделе, 15 апреля, в СМИ появилась информация от имени минздрава Аргентины: издание «Открытые медиа» опубликовало данные о якобы двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата «Спутник V». Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов, а это, в свою очередь, может привести к кровотечениям и тромбозам.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) заявили, что с начала применения вакцины ни одного случая летального исхода, ставшего следствием использования российской вакцины от коронавируса, не было, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%.

20 апреля ФАН направил запрос в компанию OSDEPYM, которая занимается вакцинацией в Аргентине, чтобы получить разъяснения по поводу фактов, изложенных в статье «Открытых медиа». В организации нам дали информацию о результатах использования российской вакцины в Аргентине, объяснили, почему СМИ, в том числе международные, пытаются ввести в заблуждение как аргентинцев, так и россиян о якобы серьезных побочных эффектах после вакцинации, а также рассказали, есть ли сейчас негативные отзывы о «Спутник V» в местных СМИ.

«Спутник V» — главная вакцина в Аргентине

Global Look Press / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Глава службы по страхованию компании OSDEPYM в ответе на запрос Федерального агентства новостей рассказал, что проект по вакцинации в Аргентине на сегодняшний день охватил уже более 400 тысяч бенефициаров из разных производственных секторов страны и более 14 тысяч поставщиков медицинских услуг.

«В этом году нам удалось расширить систему медицинского обслуживания и внести новшества в область онлайн-обслуживания. Вся эта работа по регулированию столь важного для нашей страны медицинского учреждения стала возможна благодаря получению сертификата IRAM-ISO 9001. На сегодняшний день мы полностью открыты для сотрудничества с наднациональным правительством в осуществлении плана по вакцинации», — сообщили в письме.

Что касается вакцинации, добавил глава службы по страхованию, то организация по сей день действует в соответствии с правилами, установленными санитарными органами в рамках мер по защите здоровья аргентинского населения.

«29 декабря 2020 года наша страна начала план по вакцинации против SARS-CoV-2 вакциной «Спутник V». Первые 300 тысяч доз российской вакцины были доставлены в чрезвычайно важный для страны момент, между первой и второй волнами пандемии, когда число заражений превысило полтора миллиона и было зарегистрировано 42 тысячи смертей», — пояснил он.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

В компании отметили, что в соответствии с планом вакцинации первыми прививки поставили сотрудники сферы здравоохранения в больнице San Martin города Ла-Плата и в больнице Argerich в Буэнос-Айресе. После этого вакцинацию стали проводить в десятках государственных и частных медицинских центров.

«Сегодня «Спутник V» — главная вакцина в нашей стране, она составляет две трети от общего количества доз, которые у нас есть для вакцинации населения. На сегодняшний день механизм вакцинации находится под строгим контролем и работает в полной мере, чтобы справиться со второй волной пандемии, которую страна переживает», — написали в ответе на запрос.

Мнение о российской вакцине

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

В OSDEPYM заявили, что дискуссии о той или иной вакцине действительно были в начале 2020 года, но сейчас их нет.

«Этому поспособствовали безопасность вакцин, необходимость быстро и эффективно осуществить план по вакцинации, чтобы защититься от второй волны пандемии. На сегодняшний день у аргентинцев очень хорошее представление о российской вакцине. Здесь повлияли и устойчивая совместная работы России и Аргентины по ее поставке и использованию, и сообщения как на локальном, так и на глобальном уровне о высокой эффективности вакцины, а также совместное заявление РФПИ и лаборатории Richmond о начале производства препарата в Аргентине при огромной поддержке национального правительства», — написал глава службы по страхованию.

Он подчеркнул, что такие результаты дают надежду на то, что народ Аргентины признает и ценит эффективную работу, осуществляемую администрацией президента Альберто Фернандеса и министрами в правительстве.

Количество вакцинированных

sputnikvaccine.com / Sputnik V

По данным, полученным ФАН из запроса, на сегодняшний день Аргентина получила 12 поставок вакцины «Спутник V». Правительство распространило по всей стране 7,5 млн доз вакцин разного происхождения. На сегодняшний день было применено 6,5 млн доз.

Из общего числа вакцин, которые есть в распоряжении OSDEPYM, 4,5 млн были получены от НИЦ им. Гамалеи, что составляет 60% от общего количества, после идет китайская вакцина Sinopharm (25%).

«В этой связи наша страна признает вклад РФ через вакцину «Спутник V» крайне важным для осуществления плана вакцинации в Аргентине. Стоит отметить, что не было зарегистрировано никаких осложнений после инъекции, кроме редких временных реакций, которые стоит ожидать в процессе вакцинации», — добавили в письме.

Тяжелые побочные эффекты от «Спутника V» не зарегистрированы

Global Look Press / Ashraf Amra Source/ Keystone Press Agency

В OSDEPYM опровергли информацию о том, что российская вакцина вызывает серьезные побочные эффекты у привитых. Более того, НИЦ им. Гамалеи вместе с РФПИ недавно сообщили об эффективности «Спутник V» в 97,6% случаях, что было подтверждено в результате вакцинации в 60 странах, где препарат одобрен к применению, рассказал представитель компании.

Он добавил, что в Аргентине не было зарегистрировано жалоб по поводу какой-либо вакцины, а фейки и информация о негативных последствиях «Спутник V» могут быть связаны с политическими мотивами и геополитическими и экономическими спорами.

«НИЦ им. Гамалеи стал первым медицинским центром, исследовавшим и разработавшим вакцину. Такое научное достижение сопровождалось серьезными дипломатическими, оперативными и логистическими усилиями со стороны России. Это привело к успехам на глобальном уровне в борьбе с пандемией, но также вызвало разные реакции по вышеупомянутым причинам, которые, к сожалению, в некоторых случаях привели к необоснованным опасениям в связи с вакцинацией. Сегодня мы считаем, что ситуация изменилась. Аргентина — доказательство этому положительному процессу. Наше население признает эффективность препарата, не было зарегистрировано жалоб по поводу какой-либо вакцины. Поэтому с большим удовлетворением продолжаем план по вакцинации населения», — пояснила компания.

Поддержка Россией Аргентины в период пандемии

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Представитель OSDEPYM рассказал, что Правительство Аргентины во главе с Альберто Фернандесом с самого начала показывало желание поддержать диалог с Россией в дипломатической, политической и торговой сферах.

«Такая открытость содействовала совместной работе, которую нам щедро предложила Россия. В данном случае эта совместная деятельность отражается в поставках вакцин, которые применяются для приоритетной вакцинации групп риска. Мы понимаем, что поддержка Россией Аргентины также означает признание работы, которая выполняется в разных сферах. Это в настоящий момент подтверждается объявлением о производстве вакцины «Спутник V» в Аргентине», — поделился с ФАН специалист.

Он подчеркнул, что участие Аргентины в этой совместной работе стало возможно благодаря объединению усилий государства и частных компаний, кредитной поддержке лаборатории Richmond через Национальный фонд развития промышленности и «Программе оживления экономики знаний».

«Эффективный частный сектор и заинтересованное государство — это гарантия того, что наша страна укрепит совместную деятельность с Россией и всеми странами, которые отдают приоритет защите своего народа, заботе о его здоровье и рабочей деятельности, а также обеспечению лучших условий для достойной жизни», — считают в OSDEPYM.

Фейки в аргентинских СМИ о российской вакцине

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

В завершение в OSDEPYM рассказали о том, как в местных СМИ отзываются о вакцине «Спутник V».

«На сегодняшний день можно увидеть в аргентинских СМИ полностью положительное отношение к вакцине «Спутник V». Негативные мнения о препарате, с которыми мы сталкивались с конца 2020 года, были единичными, необоснованными и оппортунистическими. Они исходили от оппозиционного меньшинства, на кого и ссылались некоторые СМИ», — рассказали в письме.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Представитель компании подытожил: правительство сохранило твердую уверенность в том, что необходимо продолжить вакцинацию для защиты здоровья аргентинского народа.

«Сегодня мы можем заверить, что представление широкой общественности о российской вакцине «Спутник V» полностью положительное. Это было усилено, как мы говорили ранее, недавним совместным заявлением РФПИ и аргентинской лаборатории Richmond о начале производства препарата в нашей стране при широкой поддержке государства, что было отмечено во всех национальных СМИ. Мы надеемся, что совместные усилия двух государств только укрепятся во благо наших народов», — резюмировали в ответе на запрос.

Напомним, ранее глава минздрава Турции анонсировал скорое применение «Спутника V» в стране.