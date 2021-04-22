Владимир Ильич Ленин в массовой культуре сквозь века

Владимир Ильич Ленин — имя вождя мирового пролетариата до сих пор вызывает множество противоречий в народе. Для одних он остается символом величия, другие видят в нем зловещую фигуру. Но памятники революционеру до сих пор сохраняются во многих российских городах и поселках, его имя носят улицы и проспекты. Каким же предстает Ленин в массовой культуре? От великого до смешного: как Ленина изображают в кино, сериалах и мультфильмах. Зачастую он становится пародийным героем.

Впервые Ленина в кино сыграл Василий Никандров. Он не был профессиональным актером, выступал в самодеятельном театре Лысьвы, работал на металлургическом заводе. За большое сходство с российским революционером Никандрова выбрали на главную роль в картине Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Это был немой художественный фильм, который сняли к десятилетию Октябрьской революции. Актеру читали вслух работы Ленина, показывали жесты и мимику, но играть профессионально у Никандрова все же не получалось. Не все приняли такого «Ильича».

После «Октября» выходило еще множество фильмов и сериалов, в которых Владимира Ильича играли уже профессиональные, выдающиеся актеры. Рекордсменом стал советский и российский актер Юрий Каюров: он сыграл Ленина на сцене Малого театра и в 18 фильмах.

Великого Ленина сменил смешной. После распада СССР в 1992 году в прокат вышел фильм Юрия Мамина «Комедия строгого режима». Впервые над российским революционером шутили. Сыгравший главную роль актер Виктор Сухоруков получил приз «За лучшую мужскую роль» на фестивале во Франции.

Фигура Ленина появлялась и в западных кинолентах. Так, вождя революции сыграл знаменитый британский актер Бен Кингсли в фильме «Ленин. Поезд», а также австрийский актер Максимилиан Шелл — в сериале «Хроники молодого Индианы Джонса».

Популярны стали и пародии на организатора Октябрьской революции. Образ Ленина представляли в юмористической передаче «Наша Russia». В эфире программы вождя пролетариата отчитали за его действия. Представляли Владимира Ильича и в популярной в 90-е программе «Городок».

Развал СССР упомянули в популярном пародийном американском анимационном сериале «Симпсоны». В основном мультфильм повествует об укладе жизни в Штатах, но нередко персонажами становятся иностранцы, в частности, россияне.

Противоречивая личность вождя мировой революции, вероятно, всегда будет вызывать интерес у кинорежиссеров и писателей. Революционера покажут со всех возможных сторон: суровым, великим, смешным. И это неудивительно, ведь, как бы мы ни оценивали его поступки, Владимир Ильич оказал огромное влияние на мир, в котором все мы родились.