Боты на митинги не ходят: на незаконные акции за Навального вышло ничтожно мало людей

В некоторых городах России 21 апреля прошли несогласованные митинги сторонников блогера Алексея Навального. Сейчас можно сказать, что широко распиаренная в западных СМИ акция провалилась. По данным МВД, всего по стране в несанкционированных митингах приняли участие менее 15 тыс. человек. Хотя на сайте организаторов выйти на акцию в одной только Москве пообещало более 115 тыс. человек. Можно ли считать, что «проект Навальный» сдулся? Почему те, кто призывает к несогласованным митингам, сами отсиживаются за границей? Для кого они устроили весь этот фарс? Действительно ли Навальный не получает медицинскую помощь? Эти и другие вопросы обсудили юристы и политики в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По сравнению с 2012 годом протестные настроения в обществе сильно упали, отметила в ходе обсуждения адвокат Виолетта Волкова. Нынешние незаконные акции скорее являются коммерческим проектом. Юрист поделилась наблюдением, что те же бьюти-аккаунты враз начали рекламировать несогласованные митинги. Причем заказчики акций рассчитывали именно на этот повод — голодовку Навального и проблемы со здоровьем, сказала она.

«Сергей Удальцов попал в реанимацию с тяжелой интоксикацией и поражением почек после сухой голодовки, которая длилась 21 день. Но Навальный держит обычную голодовку, у него обезвоживания нет. Я думаю, это больше просто крики. Уверена, медикаментозную помощь он получает», — поделилась мнением Волкова.

Адвокат также обратила внимание на достаточно мягкую работу правоохранительных органов. В сравнении с западными странами, которые разгоняют протестующих дубинками, резиновыми пулями и водометами, как она выразилась, «у нас вегетарианские задержания».

«Мне доводилось видеть в Нью-Йорке работу полиции, там жестко задерживают даже пластиковыми наручниками. Законодательство в этом отношении там тоже жестче российского», — рассказала она.

О том, что здоровью Алексея Навального ничего не угрожает, сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он считает, что проблема сильно преувеличена и используется в политических целях. К тому же большая часть людей разочаровалась в Навальном, он катастрофически теряет популярность.

«Я вел мониторинг этой акции. Конечно, не заявления организаторов не оправдались, тема Навального была на третьем месте по ответам участников: кто-то жаловался на цены в магазинах, кто-то хотел заявить о себе, поэтому нужно говорить о самом поводе для сбора людей», — высказал мнение спикер.

Ошибочен и сам путь, который избрал блогер, считает Брод. Навальный решил работать на западную аудиторию, в них он видит опору и с их помощью хочет совершить реформу. Но вчера президент четко определил ситуацию: было сказано о красных линиях, которые Россия не позволит преступить, заявил участник прямого эфира.

Призывы руководителей ФБК (организация признана в России иностранным агентом) на несогласованные митинги раздавались из-за рубежа. По мнению члена Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николая Новичкова, если лидеры испугались, то о такой организации и говорить не стоит. Относительно небольшого количества митингующих спикер отметил, «обещать — не значит сделать». Реальность такова, что проблематика, с которой предлагают выходить на улицу, никого не интересует, считает он. К тому же многие эксперты утверждают, чтобы придать вес планируемым акциям, штабисты Навального прибегли к накрутке голосов с помощью ботов.