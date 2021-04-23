Красная площадь или Астрахань: где должно лежать тело Ленина



Дискуссия относительно захоронения тела Владимира Ульянова (Ленина) ведется уже давно. У этой идеи находятся как сторонники, так и противники. Каждая из сторон приводит убедительные доводы. Кто-то говорит, что «мумия» в центре Москвы — это кощунство, которое к тому же слишком дорого обходится казне. Другие выстраиваются в очередь, чтобы посетить Мавзолей и увидеть вождя мировой революции воочию. В день рождения создателя Коммунистического интернационала и основателя Союза Советских Социалистических Республик — 22 апреля, Медиагруппа «Патриот» и ФАН провели прямой эфир с политиками, чтобы обсудить эту тему.

Идеи Ленина по-прежнему актуальны, люди понимают, что им нужна не просто свобода, но и социалистическая экономика, считает член политбюро партии «Коммунисты России», губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 год Михаил Машковцев. Именно поэтому, по его мнению, сегодня важно не столько то, где будет находиться тело Ленина, сколько сохранение его взглядов на развитие страны.

«В социализме все частные предприятия находятся под рукой контроля — это здорово. А значительная часть доходов идет на нужды государства и населения», — пояснил Машковцев.

При этом спикер отметил, что государство должно быть сильным, но ограничивать частную инициативу нельзя.

Федеральное агентство новостей /

Людей, которые противятся захоронению тела Ленина, понять можно, сказал в ходе прямого эфира депутат Астраханской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков. Это поколение выросло в советское время, оно помнит все хорошее, что было в СССР, поэтому его представители предлагают оставить все как есть. Однако, по мнению депутата, тело Ленина давно пора захоронить.

«Я предлагал похоронить его в Астрахани, потому что здесь он жил, здесь вырос его отец, здесь родовое гнездо семьи Ульяновых. Это было бы исторически справедливо. Можно пойти другим путем и просто сам Мавзолей перенести в Астрахань. Так мы привлечем туристов. В любом случае считаю, что это неправильно — могила на Красной площади», — сказал Щербаков.

По его мнению, можно было бы в принципе убрать все могилы с центральной площади нашей страны. Перенос самого Мавзолея выгоден региону и с экономической точки зрения, а Астрахань получила бы отличный центр притяжения туристов, считает Щербаков.

Депутат также предложил создать региональные музеи для памятников вождю пролетариата, на содержание и реставрацию которых у муниципалитетов зачастую не хватает средств. На его взгляд, собрать памятники в одном месте и привлечь тем самым туристов было бы логичным решением — «это же своего рода архитектура».