Льготы на спорт: здоровые россияне обходятся государству дешевле

В России появится сеть физкультурно-спортивных клубов по месту работы граждан. Уже в этом году в рамках национального проекта «Демография» не менее 120 организаций откроют спорткомплексы для своих сотрудников. Популяризация спорта и приобщение населения к здоровому образу жизни — одно из важных направлений социальной политики государства. Надо ли давать налоговые послабления организациям, которые инвестируют в развитие спорта? Давать эти льготы всем или выборочно? Помогут ли эти меры привить россиянам здоровый образ жизни? Эти вопросы обсудили специалисты в рамках пресс-конференции, организованной ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппой «Патриот».

Инициатива предоставления льгот организациям, занимающимся развитием спорта, позитивна, отметил доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. Но, по его мнению, надо понимать, кому давать льготы: развивающим профессиональный спорт или массовый.

«Надо понимать, на что давать льготы. Вдруг льготы захотят получить компании, которые вообще никакого отношения к спорту не имеют. Надо отслеживать. Взять тот же тотализатор. Он имеет отношение к спорту? Конечно, имеет. Поэтому тут важна сама цель: для чего мы поддерживаем спорт. Если для здоровья нации, то это правильно. Спорт должен быть массовым и любительским», — пояснил он.

Если организация строит футбольные площадки, делает спортзал для своих сотрудников, то ей можно давать налоговый вычет, считает спикер. Поскольку профилактика и продвижение здорового образа жизни обходится государству гораздо дешевле заботы о больных людях.

«Что касается спорта высоких достижений и инфраструктуры, то, с одной стороны, это служит примером для нации. С другой — это развитие фанклубов и распитие пива на стадионах», — отметил Арефьев.

Невские Новости /

В том, что отрасли необходима поддержка государства, уверена вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева. Фитнес-индустрия — одна из самых пострадавших во время пандемии. Хотя рынок потихоньку восстанавливается, до обычных показателей еще далеко. Она объяснила это тем, что львиную долю расходов составляет фонд оплаты труда и арендные платежи.

«Наша отрасль является человекоемкой, до 35% расходов составляет фонд оплаты труда. Кроме того, из 13 тысяч фитнес-объектов по всей стране более 80% платят аренду. А маржинальность бизнеса достаточно низкая. Поэтому клубам необходимо уменьшение налогов на социальное, медицинское и пенсионное страхование — по аналогии с мерами поддержки для IT-компаний», — сказала Андреева.

Участница пресс-конференции также добавила, несмотря на существующие сложности, повышение стоимости абонементов в фитнесс-центры не планируется. Сейчас ведется работа в направлении фитнеса для детей и корпоративного молодежного спорта.

Как отметил в ходе обсуждения зампредседателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев, в России очень большой пласт людей, которые занимаются неолимпийскими видами спорта, например, боевыми единоборствами. При этом в часть из них, несмотря на популярность среди населения, больше средств вкладывает частный бизнес, нежели государство. По его мнению, это упущение. Он также упомянул фитнес, который не является видом спорта, но, безусловно, способствует оздоровлению россиян.

«Йога, фитнес — это не виды спорта, но их нужно развивать. Очень популярное сейчас направление — скандинавская ходьба, которой занимаются лица старшего возраста. Конечно, нужны специалисты, которые понимают, кому ногу за голову закидывать можно, а кому-то не надо этого делать», — поделился мнением эксперт.

vk.com / Антон Соловьев

Увеличение спортивно-физкультурных объектов при организациях не повлияет на работу частных фитнес-клубов — клиентов хватит всем, уверен Соловьев.

«Я думаю, бизнес не потеряет клиентов своих однозначно. В любом случае невозможно на каждом участке земли организовать эту работу. Например, где-то лучше транспортная инфраструктура — посетителю будет удобней посещать платную площадку», — пояснил он.

По словам Соловьева, сейчас в регулярные занятия физической культурой вовлечены около 50% россиян, но к 2030 году эта цифра должна составить 70% — это серьезная цель, работы хватит всем.