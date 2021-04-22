РЖД запускает круизный тур из Москвы в Калмыкию

Москва, 22 апреля. Компания «РЖД» приняла решение запустить прямой поезд из столицы России в Калмыкию в виде круизного тура.

Первый состав отправился с Казанского вокзала Москвы. Он проследует из столицы России в Ростов-на-Дону, затем в Элисту, а потом вернется в Москву. Поездка организована в формате «поезд-отель». Таким образом отдыхающие проведут ночь в поезде, а день посвятят посещению достопримечательностей, которые расположены по маршруту.

«Уникальность данного проекта в том, что данный поезд станет первым прямым поездом, который доставит пассажиров из Москвы в Калмыкию после почти пятилетнего перерыва», — рассказали в РЖД

РЖД продолжает разрабатывать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Сотрудники компании уже завершили работу по оформлению всей необходимой документации, рассказал замгендиректора Андрей Макаров.