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Внебрачный сын юмориста Михаила Евдокимова растет копией отца

Шоу-бизнес
Внебрачный сын юмориста Михаила Евдокимова растет копией отца
wikipedia.org  /  Сергеев Андрей Владимирович/CC BY-SA 2.5

Москва, 22 апреля. Модель Ирина Белова сделала ДНК-тест, который подтвердил, что ее 17-летний сын Даниил является наследником покойного юмориста Михаила Евдокимова.

Известный советский и российский юморист, губернатор Алтайского края погиб в ДТП в 2005 году. Тогда его внебрачному сыну от мулатки Ирины Беловой исполнился всего год.

Сейчас Даниил уже взрослый, он вырос копией своего звездного отца. Юноша учится в кадетском корпусе и может за себя постоять. По словам Беловой, растить ребенка одной было непросто, но она не просила ни у кого помощи.

«Ни о чем не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Даню поднимала», — рассказала модель в интервью «Экспресс-газете».

Белова добавила, что ради сына долгое время была одна, и только недавно связала себя узами брака с бизнесменом. Она заявила, что вместе с братом покойного Евдокимова сделала ДНК-тест, подтвердивший кровные узы Даниила с юмористом. Теперь юноша может взять фамилию своего отца.

Ранее сообщалось, что Даниил Белов стал гостем программы «Привет, Андрей!», посвященной творчеству Ефима Шифрина. Кадет заявил, что ему не нравятся шутки покойного родителя.

юморист евдокимов Ирина Белова
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