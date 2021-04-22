Внебрачный сын юмориста Михаила Евдокимова растет копией отца

Москва, 22 апреля. Модель Ирина Белова сделала ДНК-тест, который подтвердил, что ее 17-летний сын Даниил является наследником покойного юмориста Михаила Евдокимова.

Известный советский и российский юморист, губернатор Алтайского края погиб в ДТП в 2005 году. Тогда его внебрачному сыну от мулатки Ирины Беловой исполнился всего год.

Сейчас Даниил уже взрослый, он вырос копией своего звездного отца. Юноша учится в кадетском корпусе и может за себя постоять. По словам Беловой, растить ребенка одной было непросто, но она не просила ни у кого помощи.

«Ни о чем не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Даню поднимала», — рассказала модель в интервью «Экспресс-газете».

Белова добавила, что ради сына долгое время была одна, и только недавно связала себя узами брака с бизнесменом. Она заявила, что вместе с братом покойного Евдокимова сделала ДНК-тест, подтвердивший кровные узы Даниила с юмористом. Теперь юноша может взять фамилию своего отца.

Ранее сообщалось, что Даниил Белов стал гостем программы «Привет, Андрей!», посвященной творчеству Ефима Шифрина. Кадет заявил, что ему не нравятся шутки покойного родителя.