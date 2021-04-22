Украинские пассажиры на рейсе в Хургаду оставили кучи мусора в самолете

Харьков, 22 апреля. Пассажиры рейса Харьков — Хургада превратили самолет в свалку за четыре часа перелета, видео инцидента попало в Сеть.

Ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Харьков 1654», автор ролика отметил, что ему очень стыдно за попутчиков. Стюардессы четыре раза просили отдать мусор, тем не менее на полу салона разбросаны бутылки, пакеты, обертки и прочий мусор.

«На борту самолета Харьков — Хургада 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол», — подписан пост.

Автор ролика написал, что в «шоке от земляков». Пользователи в комментариях возмутились поведением украинцев и предложили не пускать этих пассажиров на борт компании. Не удивительно, что египтяне в шоке от таких туристов, сетовали посетители аккаунта.

Граждане Украины вошли в топ-10 желающих переехать в Европу. Рейтинг составлял Европейский офис поддержки убежища. Количество граждан Украины, подавших заявку на получение убежища в Евросоюзе, резко увеличилось в феврале 2021 года.