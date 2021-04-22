Семилетняя девочка попала в больницу с отравлением угарным газом в Саратове

Саратов, 22 апреля. Сотрудники Следственного комитета региона начали проверку по факту случившегося. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.
Предварительно установлено, что девочка отравилась угарным газом, находясь в гостях у родственницы. В доме женщины оказалась нарушена система вентиляции, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
Надышавшуюся вредными парами малышку госпитализировали в больницу. Медики диагностировали потерпевшей острое ингаляционное отравление угарным газом.
Следователи выясняют все обстоятельства попадания вредного газа в организм ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении ответственных лиц.
Четырнадцатилетний подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге, сообщал ФАН.