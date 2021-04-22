Семилетняя девочка попала в больницу с отравлением угарным газом в Саратове

Саратов, 22 апреля. Сотрудники Следственного комитета региона начали проверку по факту случившегося. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что девочка отравилась угарным газом, находясь в гостях у родственницы. В доме женщины оказалась нарушена система вентиляции, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.



Надышавшуюся вредными парами малышку госпитализировали в больницу. Медики диагностировали потерпевшей острое ингаляционное отравление угарным газом.



Следователи выясняют все обстоятельства попадания вредного газа в организм ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении ответственных лиц.

Четырнадцатилетний подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге, сообщал ФАН.