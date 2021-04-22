Жители 11 государств сочли США худшими в борьбе с пандемией коронавируса

Мадрид, 22 апреля. Граждане 11 стран признали США худшим государством в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, сообщает испанский институт Elcano, который проводил опрос по всему миру.

Респондентов спрашивали, как власти той или иной страны, по их мнению, справлялись с пандемией. Оценивать нужно было от 1 до 10 баллов. Согласно исследованию, американцы набрали лишь 4,2 балла. Все остальные страны получили оценки гораздо выше.

Первое место заняли немцы (6,5 балла), испанские респонденты поставили свою страну на второе место (5,9 баллов). Почетное третье место забрала себе Россия (5,5). Ниже РФ расположились такие страны, как Китай (5,4 балла) и Великобритания (5,4 балла).

«То, как оценивает себя Испания изнутри, хуже, чем наша оценка в других странах. Мы на втором месте, но оценки в целом не слишком высокие. Ни у кого здесь нет ни 10, ни 9, ни 8,5. Это показывает общее недовольство. А также незнание, что делали или что должны были делать страны. Сейчас с вакциной ответ очевиден. Однако для большинства участников опроса непонятно, какие меры надо было принимать до этого, какой правильный ответ, какая страна справилась хорошо и разрешила ситуацию, как было необходимо. Это не очевидно по крайней мере в странах, в которых мы спрашивали», — заявила на пресс-конференции директор центра имиджа Испании Кармен Гонсалес

Опрос проводился в одиннадцати странах мира (Испания, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, США, Китай, Индия, Южная Корея) в каждой было опрошено по 400 человек. Таким образом в опросе, который проходил с 27 января по 1 февраля, приняли участие 4,4 тысячи респондентов.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир в марте прошлого года. Одной из наиболее пострадавших стран стала Украина.