Житель Кемеровской области нашел в пакетах расчлененное тело 28-летней девушки

Кемерово, 22 апреля. Труп молодой женщины обнаружен в районе Лесного городка в Ленинске-Кузнецком. Полиция ищет преступника.

Происшествие произошло в районе Лесного городка в Ленинске-Кузнецком. Там горожанин по время прогулки с собакой увидел несколько полиэтиленовых пакетов. Мужчина развернул их и обнаружил части тела.

Полицейские прибыли на место происшествия. По предварительным данным, убитой оказалась 28-летняя девушка. Она была наркозависимой и часто лечилась в реабилитационных центрах. Следователи не исключают, что убийцей мог стать ее сожитель. Знакомые пары рассказали, что молодые люди часто ссорились во время совместных вечеринок. Полиция возбудила уголовное дело.

Похожее преступление произошло в Петербурге, сообщал ФАН. Врач-нефролог после убиийства расчленил тело своей жены.