Комиссаров отметил важность идеи о кешбэке для путевок в детские лагеря

Москва, 22 апреля. Идея распространить туристический кешбэк на путевки в детские лагеря — важная часть молодежной политики, считает гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе послания Федеральному собранию предложил не только продлить программу туристического кешбэка, но и распространить ее на путевки в детские оздоровительные лагеря. Глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путевки.

Комиссаров считает предложение Путина правильным и своевременным. По его словам, особенно эта мера коснется активных ребят, проявляющих свои таланты на школьных олимпиадах, в волонтерских и творческих проектах, в том числе в рамках проекта платформы «Россия — страна возможностей».

«И особенно важно, что такое поощрение будет доступно теперь и в каникулярный период», — добавил глава некоммерческой организации.

Третий этап программы туристического кешбэка за поездки по России стартовал 18 марта. Наиболее популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Алтайский край.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 25 марта заявила, что с начала третьего этапа программы россияне приобрели путевок с кешбэком более чем на 2,5 млрд рублей. Возможностью вернуть часть средств за отдых воспользовались более 100 тысяч человек.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ранее заявил, что туристический сезон в этом году может стать уникальным. По его словам, Россия имеет все шансы, чтобы вывести индустрию отдыха на новый уровень.