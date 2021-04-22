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Кнутов объяснил, почему российская ПРО довела США до истерики

Армия
Кнутов объяснил, почему российская ПРО довела США до истерики
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 22 апреля. США нужно наладить диалог с Москвой, а не устраивать истерики по поводу российского противоракетного вооружения, считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российская противоракетная система космического базирования якобы представляет «угрозу» для Соединенных Штатов, заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон. Причина истерики, которую устроил Вашингтон, заключается в том, что американцы вкладывают огромные суммы в программу разработки новых баллистических межконтинентальных ракет (МБР), а Москве уже удалось разработать средство борьбы с ними, отметил Кнутов в комментарии для Nation News.

Москва располагает комплексом А-235 «Нудоль», способным бороться с ракетами и спутниками, находящимися на низкой околоземной орбите, уточнил собеседник. Кроме того, для защиты государства разворачивается система предупреждения о ракетном нападении «Воронеж», а в скором времени ВС РФ получит новейший зенитно-ракетный комплекс С-500, объяснил эксперт.

«У американцев по этому поводу истерика. Они вбухали огромные деньги в создание своих баллистических ракет и разрабатывают новую, но она в любом случае будет слабее нашего «Сармата», который, как сказал сегодня президент РФ, поступит на вооружение в 2022 году», — сказал Кнутов, объяснив, почему российская ПРО довела до истерики США.

Вашингтон еще только работает над созданием новых ракет, а РФ уже на 80% закончила разработку систем их перехвата, из-за чего американское руководство устраивает истерики, уверен историк. Эксперт добавил, что властям США нужно не «визжать», а садиться с Россией за стол переговоров.

Ранее американские эксперты заявили о рисках критического устаревания системы МБР без должной модернизации, так как нынешние ракеты Minuteman III могут попросту заржаветь.

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