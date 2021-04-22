Ученые из США создали биоразлагаемый пластик

Вашингтон, 22 апреля. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали биоразлагаемый пластик. Он частично разрушается за три дня, а полностью — за две недели.

Ученые не единожды пытались создать полностью биоразлагаемый пластик. Однако большинство разработок содержали полиэстер. К тому же впоследствии выяснялось, что они практически столько же разлагаются, сколько и обычный пластик. Эту проблему удалось решить американским специалистам.

Они «встраивали» в пластик ферменты, уничтожающие полиэстер и покрытые при этом полимерной оболочкой. При воздействии воды и тепла полимерный «покров» разрушался. Ферменты расщепляли полиэстер на «строительные блоки», превращая их в молочную кислоту. Эксперимент показал, что 98% пластика, созданного по новой технологии, распалось на мелкие молекулы.

Американские исследователи ранее представили реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал. В процессе его создания использовались не только определенные вещества, но и электрическая сеть. Разработка принадлежит специалистам Пенсильванского университета.