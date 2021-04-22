Самолеты «России» назовут в честь курортных городов

Москва, 22 апреля. Авиакомпания «Россия» объявила начало конкурса на присвоение самолетам названий в честь туристических городов. Провести мероприятие поможет Общероссийский народный фронт.

Администрации населенных пунктов и инициативные группы подготовят рассказ о самых интересных курортных местах и оформят его в креативную презентацию или видеоролик. Названия и геральдические символы победивших городов разместят на фюзеляжах воздушных судов.

Работы участников конкурса рассмотрит компетентное жюри, после этого отобранные заявки обнародуют для общественного голосования. Создатели проекта планируют таким образом повысить интерес путешественников к курортам России.

Туристический сезон в РФ в этом году может стать уникальным. Власти страны рассчитывают на смягчение ограничений по коронавирусу и продолжают стимулировать спрос на путешествия внутри государства.