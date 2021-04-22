Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения

Москва, 22 апреля. Стремление Украины перенести площадку для переговоров по Донбассу говорит о намерении Киева «похоронить» Минские соглашения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, украинскому президенту Владимиру Зеленскому давно пора научиться вести себя дипломатично.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому провести переговоры по Донбассу с руководством ЛДНР, а уже потом с третьими странами. Так российский лидер ответил на предложение коллеги из Украины встретиться в «любой точке» Донбасса.