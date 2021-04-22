Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Происшествия
Собака помогла найти расчлененное тело 28-летней девушки в Кемеровской области
19:43
Общество
Петербургский центр управления парковками назвал самые популярные стоянки у водителей
19:42
Общество
РЖД запускает круизный тур из Москвы в Калмыкию
19:41
Шоу-бизнес
Внебрачный сын юмориста Михаила Евдокимова растет копией отца
19:41
Общество
Украинские пассажиры на рейсе в Хургаду оставили кучи мусора в самолете
19:38
Происшествия
Семилетняя девочка попала в больницу с отравлением угарным газом в Саратове
19:36
Общество
Жители 11 государств сочли США худшими в борьбе с пандемией коронавируса
19:35
Происшествия
Житель Кемеровской области нашел в пакетах расчлененное тело 28-летней девушки
19:34
Экономика
Комиссаров отметил важность идеи о кешбэке для путевок в детские лагеря
19:34
Весь мир
Боевики НФОТ сбили вертолет ВС Эфиопии в штате Тыграй
19:33
Общество
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ
19:30
Происшествия
Два грузовика загорелись после столкновения на петербургской КАД
19:27
Политика
Чехия высылает еще 63 сотрудника российского посольства в Праге
19:25
Общество
Оренбургские спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака из Орска
19:24
Армия
Кнутов объяснил, почему российская ПРО довела США до истерики
19:20
Наука
Ученые из США создали биоразлагаемый пластик
19:19
Общество
Самолеты «России» назовут в честь курортных городов
19:17
Общество
Навальный пошел не по тому пути и потерял поддержку россиян
19:17
Политика
Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения
19:16
Весь мир
Россия расширяет экономическое сотрудничество с Эфиопией
Все новости

Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 19:19
Политика
Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 22 апреля. Стремление Украины перенести площадку для переговоров по Донбассу говорит о намерении Киева «похоронить» Минские соглашения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, украинскому президенту Владимиру Зеленскому давно пора научиться вести себя дипломатично.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому провести переговоры по Донбассу с руководством ЛДНР, а уже потом с третьими странами. Так российский лидер ответил на предложение коллеги из Украины встретиться в «любой точке» Донбасса.

украина лукашенко зеленский
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 173330 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 84782 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 72116 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 67553 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 48645 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Политика / Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения
Рейтинг@Mail.ru