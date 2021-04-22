Журналист и эксперт по СМИ предложили методы борьбы с институциональной русофобией Запада

Санкт-Петербург, 22 апреля. Проблема культивируемой Западом институциональной русофобии остра, РФ должна решительно бороться с ней, считают журналист Александр Коробко и эксперт по СМИ Вадим Манукян.

Эксперты выступили в онлйн-эфире медиацентра «Патриот», посвященном обсуждению участия России в Международном саммите по климату. Коробко констатировал наличие серьезной проблемы русофобии и необходимость ее срочного решения соответствующими способами.

«Нам самим нужно перестать обращать на это внимание, а работать с русофилами и культивировать их. Я думаю, что собаки лают, а караван должен идти. Нужно наращивать эту работу и перестать думать о том, что думает Запад, нужно работать в центре шторма, в США», — сказал руководитель студии «Русский час» и режиссер.

Мнение Коробко разделил эксперт по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. По его словам, Россия должна продвигать собственные интересы на международной арене и искать возможности партнерства. Запись эфира доступна на странице Медиагруппы «Патриот» во «ВКонтакте» по ссылке.