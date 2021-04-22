Эксперты раскрыли масштабы отставания ВМС НАТО от российского Северного флота

Москва, 22 апреля. Поставка четырех новейших подводных лодок «Лада» в корабельный состав российского Северного флота еще больше укрепит его потенциал в Арктике.

Об этом пишет издание РИА Новости, цитируя мнение вице-адмирала Вячеслава Попова. Эксперт уверен, что по атомным субмаринам и наличию развитой инфраструктуры российский Северный флот (СФ) уже существенно превосходит военно-морские силы США и НАТО в арктических широтах. Подводные лодки проекта «Лада» позволят расширить возможности СФ по действиям в районе стратегически важного Северного морского пути, отметил собеседник издания.

«Северному флоту необходимы все типы надводных и подводных кораблей — от ДЭПЛ (дизель-электрических подводных лодок. — Прим. ред.) до авианосцев», — подчеркнул вице-адмирал.

По словам Попова, высокая автономность действий, скрытность хода за счет малой шумности и умение решать нестандартные задачи станут большим достоинством ДЭПЛ «Лада» в составе российского Северного флота.

Ранее сообщалось о начале масштабных учений кораблей СФ РФ. О необходимости укрепления российской военной инфраструктуры в Арктическом регионе информировал RT.