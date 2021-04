Боевики НФОТ сбили вертолет ВС Эфиопии в штате Тыграй

Аддис-Абеба, 22 апреля. «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) заявил, что сбил вертолет Ми-35 Вооруженных сил Эфиопии.

Боевики опубликовали видеозапись на своей странице в социальной сети Facebook.

Машину уничтожили во вторник, 20 апреля. Армия проводила военную операцию против НФОТ, когда вертолет попал под атаку. Он упал на территории, которую контролирует военно-политическая группировка, у населенного пункта Аби-Ади.

Ми-35 управлялся экипажем из трех человек. Известно, что все они погибли. Среди них находился полковник Лемма Тафезе, который занимал пост заместителя командующего дивизией Восточной авиабазы.

