Москва, 22 апреля. Метеочувствительным людям нужно быть готовыми к сильной магнитной буре, которая произойдет на Земле ночью 22 апреля.

В связи с сильными геомагнитными возмущениями магнитное поле земли будет крайне неустойчивым на протяжении следующих суток. Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, необходимо проявить повышенное внимание к своему здоровью, заявила терапевт Татьяна Романенко.

«Таким людям нужно как можно чаще проверять артериальное давление. Особенно это касается тех, у кого есть заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем», — цитирует ее «Пятый канал».

По ее словам, в период магнитных возмущений значительно возрастает риск инсультов и инфарктов. Кроме того, такое аномальное явление может спровоцировать появление депрессии у человека. В связи с этим в ближайшие дни стоит ограничить употребление алкоголя и держать рядом успокоительное.

Популярный российский врач Александр Мясников уверен, что связь между болезнями человека и магнитными бурями очень мала. На здоровье влияют, в основном, вредные привычки и неправильный образ жизни.