Представитель ВОЗ заявила о прогрессе в ситуации с коронавирусом в России

Москва, 22 апреля. Положительная динамика в ситуации с коронавирусом наблюдается в России. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в РФ постепенно снижается. Жителям страны необходимо придерживаться масочного режима, чтобы сохранить положительную динамику. Кроме того, россиянам необходимо выбирать наименее людные места для пребывания вне дома, посоветовала Вуйнович.

Привитые от коронавируса люди могут оставаться переносчиками заболевания, предупредила представитель ВОЗ. Вирус может оседать на ладонях человека и передаваться окружающим через грязные руки. Использование антисептика и дезинфицирующих салфеток поможет предотвратить возможное заражение, заключила Вуйнович.

Гибкие ограничительные меры по COVID-19 позволяют россиянам переносить пандемию легче, чем жителям других стран. Вакцинация от коронавируса 65% населения позволит победить болезнь, уверенна представитель ВОЗ.