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Боня призналась, что согласилась на интим с бывшим после полутора лет воздержания

Шоу-бизнес
Боня призналась, что согласилась на интим с бывшим после полутора лет воздержания
vk.com  /  Виктория Боня

Москва, 22 апреля. Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что полтора года у нее не было секса. Однако во время отдыха в Монако она согласилась на предложение экс-бойфренда «обнулить счетчик».

Личная жизнь Виктории Бони сильно обросла слухами. В прошлом году ее заподозрили в романе с теннисистом Маратом Сафиным, однако позже звезда «Дома-2» заявила, что между ними лишь дружба. Многие не верили эффектной девушке, ведь с ее данными, за ней должны бегать толпы поклонников.

Сама Боня утверждает, что более полутора лет в ее личной жизни ничего не происходит. Все это время она у нее было вынужденное половое воздержание. По словам звезды, она просто не может спать с мужчинами без любви. Девушку выручил экс-возлюбленный, который специально прилетел к ней в Монако.

«У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако, я уж не стала ломаться. Надо было счетчик обнулить, а то второй год пошел, позор какой-то», — призналась Боня в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

По словам звезды, во время воздержания ее выручают походы на танцы. особенно расслабляют Боню бразильские танцы, где можно «булками потрясти» и посмотреть «на мужские тела».

«Ты потанцевала, потом надоело, захотела — к другому подошла. Мне так нравилось просто потереться попой. Пришла домой — все нормально, энергетику почувствовала, внимание», — поделилась она способом скрасить одиночество.

Недавно певица и телеведущая Маша Малиновская призналась в полном отсутствии личной жизни — последний секс, по словам звезды, был у нее в далеком 2003 году.

секс отношения дом-2 боня
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