МИД России подготовит ответ на высылку дипломатов из Словакии

Москва, 22 апреля. Ответ Москвы на недружественные действия Братиславы не заставит себя ждать. Об этом сообщили в МИД России, комментируя высылку трех дипломатов из Словакии.

Представители внешнеполитического ведомства добавили, что Россия разочарована недружественными действиями со стороны руководства Словакии.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что некоторые сотрудники российского посольства должны в течение недели покинуть страну. Решение было принято на фоне ситуации в Чехии и актуальной геополитической обстановки.

Как стало известно ранее, президент Словакии поддержала Чехию в вопросе высылки российских дипломатов.